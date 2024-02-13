Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате в зимнее трансферное окно мог переехать в статусный европейский чемпионат. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к 26-летнему футболисту проявляли клубы из Испании. Впрочем, «Ахмат» сейчас не имеет планов по продаже Конате – на него рассчитывают во второй части сезона.

Действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне нападающий провёл 22 матча, в которых записал на свой счёт семь голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 2,5 миллиона евро.

«Ахмат» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.