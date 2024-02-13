Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о второй части сезона.

- Смены чемпиона ждёте в этом сезоне?

- Как минимум, ждем яркой, захватывающей гонки в каждом матче. Как происходит, кстати, в большинстве европейских чемпионатов в этом сезоне. На удивление гонки получаются яркими, кроме, может быть, Испании, где она практически закончилась. Но еще может возобновиться. В Германии гонка, в Англии просто рубка леса.

- Ждете в этих чемпионатах сенсаций?

- Если «Байер» выиграет – это, конечно, сенсация. Мне кажется, там весь Кельн сожгут.

- «Краснодар» готов к чемпионству?

- Нельзя быть готовым к чемпионству.

- Но эта команда достигла такого уровня, чтобы конкурировать с «Зенитом»?

- Ну раз они идут в таблице на первом месте…

- Не считаете, что это случайность? Это ведь и результат потери очков питерцами.

- Всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Вы же набираете свои очки.

Елена Григорьевская