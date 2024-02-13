Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансферном подходе «Зенита».

- Как оцените новичков «Зенита»? По матчам на сборах они неплохо выглядят.

- Контрольные матчи, это, сами понимаете…

- Вас не удивляет, что российские игроки не хотят ехать в «Зенит» и садиться на лавку?

- Ну не то, чтобы прямо отказываются. Был один такой случай.

- В СМИ писали, что «Зенит» рассматривал также динамовца Скопинцева, но пока не удалось и его заполучить.

- У «Зенита» сейчас идет крен в сторону одной национальности.

- При этом Сергей Семак говорил, что ему не хватает российских футболистов в команде. Что делать в этой ситуации?

- Если «Зенит» хочет видеть у себя российских футболистов, он должен покупать российских футболистов. Если он берет бразильцев, то никто не хочет ехать в команду, в которой тринадцать бразильцев. Что там делать?

Елена Григорьевская