«Балтика» объявила о том, что венесуэльский защитник Диего Луна стал игроком калининградской команды.

Соглашение 24-летнего защитника с «Балтикой» рассчитано на 3,5 года.

Напомним, ранее Луна выступал за клуб «Каракас». В прошлом году в составе команды из Венесуэлы футболист провёл 31 матч, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

После 18 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Первым соперником команды Сергея Игнашевича станет «Сочи», в настоящий момент замыкающий таблицу.