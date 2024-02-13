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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Диего Луна стал игроком «Балтики» официально

13 Февраля 2024 • 15:14 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

«Балтика» объявила о том, что венесуэльский защитник Диего Луна стал игроком калининградской команды.

Соглашение 24-летнего защитника с «Балтикой» рассчитано на 3,5 года.

Напомним, ранее Луна выступал за клуб «Каракас». В прошлом году в составе команды из Венесуэлы футболист провёл 31 матч, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

После 18 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Первым соперником команды Сергея Игнашевича станет «Сочи», в настоящий момент замыкающий таблицу.

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