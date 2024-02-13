Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансфере Манфреда Угальде в «Спартак».

- Какое трансферное событие межсезонья вас удивило или зацепило?

- Никакое.

- Даже покупка «Спартаком» Угальде за 15 млн евро?

- «Спартак» пытается поучаствовать в гонке. Они так решили.

- Но игрока купили с большой переплатой.

- Почему? В этом трансфере есть логика.

- Какая?

Это молодой игрок, он сильно прогрессирует. А переплатили за то, что он только подписался с предыдущим клубом и вдруг резко выстрелил. Предыдущий клуб, предполагая дальнейший рост игрока, скорее всего, заломил цену.

- Считаете, у Угальде есть перспективы раскрыться в «Спартаке»? Все-таки это молодой футболист.

- Это оценивает спортивный директор «Спартака».

- Видели игру Угальде на предсезонном турнире?

- Не видел.

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- Считаете, будет реально раскрутить игрока и продать еще дороже, чем 15 млн евро?

- В футболе все бывает. Но это не вопрос перепродажи. В «Спартаке» решают текущие задачи. В клубе решили, что им не хватает форварда.

- Вас не смущают габариты Угальде, ведь он не высокий футболист?

- Бывает, что маленькие футболисты хорошо играют.

- Он много забил головой. Что об этом думаете?

- Это не от роста зависит, а от скорости и высоты прыжка. Тут простая формула. Фарфан тоже много забивал головой и был при этом маленького роста.

Елена Григорьевская