В «Урале» не знают про примерные сроки восстановления Влута

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о состоянии нидерландского нападающего Рая Влута.

«Пока нет никаких примерных сроков восстановления Влута. Мы не понимаем, сколько он еще будет восстанавливаться», - приводит Иванова «РБ Спорт».

Напомним, что 28-летний форвард не появлялся на поле с мая прошлого года. Недавно он получил новое повреждение и, по данным СМИ, может пропустить оставшуюся часть сезона.

Всего на его счету 25 игр за российский клуб во всех турнирах, в которых он отметился семью забитыми мячами.

Контракт Влута с уральской командой рассчитан до конца этого календарного года.