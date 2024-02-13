Представитель Самошникова рассказал о будущем защитника в «Локомотиве»

Представитель защитника московского «Локомотива» Ильи Самошникова Дмитрий Кигинько высказался о будущем своего клиента в столичном клубе.

Спортивный юрист отметил, что на данный момент будущее игрока связано с «железнодорожниками», ведь он только летом пополнил их ряды, и на данный момент у него нет каких-либо мыслей о возможном уходе.

«Хотя, надо отметить, все мечтают играть в Европе. К лету посмотрим, что будет происходить на рынке по позиции Ильи. Сейчас не было необходимости активно по нему заниматься», - приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

Контракт 26-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.