Кавазашвили: «Отсутствие Джикии отражается на игре защитников «Спартака»

Экс-вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение про защитника «народной команды» Георгия Джикию.

«Счастлив, что Джикия остался с командой. На сборах он стал выходить в стартовом составе. Георгий - очень грамотный футболист. Его отсутствие отражается на игре защитников «Спартака», - передает слова эксперта ODDS.ru.

Напомним, что срок трудового соглашения Джикии с «красно-белыми» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в девяти матчах «Спартака».

По итогам 18 туров «народная команда» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.