Петржела высказался о частой смене бразильских игроков в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что в питерской команде проходит частая смена бразильских игроков.

Напомним, что, вчера, 12 февраля, команда с берегов Невы объявила об аренде полузащитника Ду Кейроса в «Гремио» до конца года.

«Мне кажется, что частая смена бразильцев в «Зените» – нормальное явление. В их смене виноваты те, кто привел их в клуб», - приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Напомним, что в зимнее трансферное окно «сине-бело-голубые» подписали трех бразильских футболистов: защитника Нино, а также нападающих Педро и Артура.