Чорлука назвал причину, почему не перешёл в «Спартак»

Экс-защитник и капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука в разговоре с журналистами поведал о том, почему отказался от перехода в «Спартак» в 2016 году.

«Я такой человек, который не любит менять место, где ему хорошо. В «Локомотиве» люди мне доверяли, а я доверял им. Мне было очень хорошо в команде, не было и мысли уйти», - передает слова хорвата «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ведран выступал за «железнодорожников» с 2012 по 2021 год. В общей сложности Чорлука провел за московский коллектив 242 поединка, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и десять голевых передач.