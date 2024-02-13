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Ветеран «Кубани» Чугунов: «Сочи» цепляется за Сутормина как за соломинку» эксклюзив

13 Февраля 2024 • 12:03 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал аренду в «Сочи» 30-летнего вингера «Зенита» Алексея Сутормина.

- Честно говоря, я даже не знаю, что и думать. У «Сочи» такое положение, что им надо что-то делать. Как утопающий цепляется за соломинку, так и «Сочи» цепляется за Сутормина, собирает людей. Сейчас такой уровень, что Сутормин может чем-то помочь, оживить, свежую кровь влить. Хотя вряд ли, – усомнился Чугунов.

В первой части текущего чемпионата России Сутормин провёл за «Зенит» семь матчей (выходя на замены) и сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Сочи РПЛ Алексей Сутормин Александр Чугунов ещё теги
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