Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поддержал введение в футболе синей карточки.

По данным СМИ, арбитр будет использовать синюю карточку в случае затяжки времени или споров игроков с ним.

«Это правильное нововведение! Игра должна быть динамичной, и время затягивать не очень зрелищно, не спортивно. Всякие симуляции, валяния по делу и без. Но когда борьба мужская, жёсткий стык, но это обычно 1 к 4 ситуация. 4 раза симулирует, едва столкнувшись с соперником. Причём сразу хватаются за лицо, хотя и близко ничего не было.

Любое столкновение - абсолютное большинство игроков сразу хватаются за лицо. Это неспортивное поведение, игра мужская, и столкновения позволены правилами. Я поддерживаю, чтобы было подобное, примерно такое взятое из хоккея. Я думаю, что это нормальный вариант», — сказал Гаджиев.