Кто станет чемпионом РПЛ: оцениваем шансы команд на победу в чемпионате России

Российская премьер-лига постепенно близится к своему возобновлению после зимней паузы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, у кого больше шансов завоевать золотые медали в этом году.

ЦСКА

По итогам первой части сезона «армейцы» финишировали на восьмой позиции в турнирной таблице, поэтому имеют наименьшие шансы на трофей среди остальных претендентов. Помимо большого отставания от лидирующего «Краснодара», стоит сказать, что ЦСКА практически не усилился в зимнее трансферное окно, подписав только форварда «Балтики» Тамерлана Мусаева.

Вероятность победы: 3%

«Локомотив»

«Железнодорожники» ушли на зимний перерыв на четвёртой строчке, выдав неплохую серию из пяти матчей без поражений в конце осеннего отрезка. Возможно, если бы «Локомотив» не потерял большое количество очков из-за простых ошибок в центре обороны на старте сезона, то сейчас шансы «красно-зелёных» на чемпионство оценивались бы выше, но пока клуб не выглядит очевидным фаворитом в борьбе за трофей.

Вероятность победы: 4%

«Спартак»

После провальной первой части сезона «Спартак» решил дать Гильермо Абаскалю ещё один шанс, который, скорее всего, станет последним для испанского тренера. «Красно-белые» за весь осенний отрезок так и не смогли найти свою игру, которая позволяла бы команде регулярно набирать очки. Сейчас «Спартак» занимает пятое место в таблице, отставая от «Краснодара» на восемь баллов. Сразу после возобновления сезона столичный клуб отправится в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом», и, если «Спартак» не зацепит очки в этой игре, то ему будет очень тяжело побороться за титул.

Вероятность победы: 5%

«Динамо»

А вот у подопечных Марцела Лички есть неплохие шансы составить конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», но если бы отставание «бело-голубых» от лидера было не шесть очков, а немного меньше, то «Динамо» выше бы котировалось в данном рейтинге. Несмотря на это, москвичей нельзя сбрасывать со счетов и беспроигрышная серия в девять матчей в РПЛ, которая подкреплена хорошей атакующей игрой, делает команду претендентом на золотые медали.

Вероятность победы: 10%

«Краснодар»

Кубанский клуб на пять с плюсом провёл осенний отрезок и заслуженно ушёл лидером на зимнюю паузу, но ближе к перерыву стал терять очки и позволил «Зениту» максимально приблизиться к себе в таблице. Стоит сказать, что «Краснодар» совершил только один зимний трансфер, а «сине-бело-голубые», почувствовав угрозу, подписали несколько качественных футболистов, поэтому выглядят более очевидным фаворитом на трофей.

Вероятность победы: 27%

«Зенит»

Команда Сергея Семака после неудачного старта выдала отличную серию, проиграв лишь один раз в минувших восьми встречах. «Зенит» очень активно поработал на трансферном рынке, усилив не только атакующую мощь, но и подписав центрального защитника. Кроме того, санкт-петербургский клуб забрал у «Краснодара» Ахметова, который поможет Семаку разнообразить игру «Зенита». Напомним, что «сине-бело-голубые» выиграли пять последних розыгрышей РПЛ и сейчас у них есть отличная возможность приблизиться к «Спартаку», которому принадлежит рекордная серия из шести чемпионств кряду.

Вероятность победы: 50%

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Любой другой клуб

Помимо российских грандов, в первой части сезона смогли удивить своей игрой и результатами «Крылья Советов», «Рубин» и «Пари НН», но вряд ли можно считать все оставшиеся коллективы серьёзными претендентами на золото.

Вероятность победы: 1%

Дмитрий Миляев