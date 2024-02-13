Защитник «Динамо» Бессмертный сломал ключицу во время зимних сборов

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы на сборах во время товарищеского матча против казахстанского «Елимая», об этом сообщил врач команды Александр Родионов.

Специалист отметил, что у игрока был диагноситрован закрытый перелом ключицы слева, а сроки восстановления обычно составляют до двух месяцев.

«Операцию сделают в течение ближайших дней в одной из московских клиник. Он будет восстанавливаться в Москве по индивидуальной программе», - приводит слова Родионова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.