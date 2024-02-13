Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Динамо» Бессмертный сломал ключицу во время зимних сборов

13 Февраля 2024 • 11:24 Комментировать

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный получил перелом ключицы на сборах во время товарищеского матча против казахстанского «Елимая», об этом сообщил врач команды Александр Родионов.

Специалист отметил, что у игрока был диагноситрован закрытый перелом ключицы слева, а сроки восстановления обычно составляют до двух месяцев.

«Операцию сделают в течение ближайших дней в одной из московских клиник. Он будет восстанавливаться в Москве по индивидуальной программе», - приводит слова Родионова «Матч ТВ». 

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Станислав Бессмертный
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
11:24 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Бессмертный сломал ключицу во время зимних сборов
11:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тульский «Арсенал» пополнился хорватским защитником
11:01 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Елимая» Лобанцев: «Можно сказать, что «Астана» — это казахстанский «Зенит»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Франции Галлас сравнил Аршавина с Азаром
10:38 · Россия. Премьер-лига
Фигуристка Медведева рассказала о сборах московского «Динамо»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Орлов высказал мнение о переходе Сутормина в «Сочи»
10:31 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» сообщил о возвращении Дзюбы
10:26 · Россия. Премьер-лига
Орлов высказался о возможном переходе Джикии в «Зенит»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «В какой-то момент поняла, что мы с Сёминым не сможем работать вдвоём»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Я хотела пригласить Карпина в «Локомотив», но совет директоров заблокировал его кандидатуру»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Не вправе осуждать «Зенит», но мне ближе путь, по которому идёт «Краснодар»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Мы ищем нападающего»
09:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА усилится 17-летним иранцем
09:13 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Юшину нужно было сменить обстановку, чтобы встряхнуться»
08:18 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» объяснили, почему Помазун не перейдёт в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем