Экс-игрок сборной Франции Галлас сравнил Аршавина с Азаром

Бывший футболист «Челси» и «Арсенала» Вильям Галлас сравнил россиянина Андрея Аршавина с бельгийцем Эденом Азаром.

«Я могу сравнить Аршавина с Эденом Азаром. Это похожие игроки с большим талантом», - приводит слова Галласа «Чемпионат».

Напомним, что Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2012 год. В 2019 году он завершил профессиональную карьеру. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат».

Азар же выступал за «Челси», «Лилль» и мадридский «Реал», с которым он прекратил сотрудничество летом прошлого года. А осенью в возрасте 32 лет левый вингер объявил о завершении профессиональной карьеры.