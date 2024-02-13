Фигуристка Медведева рассказала о сборах московского «Динамо»

Именитая российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о сборах московского «Динамо», которые в эти дни проходят в Катаре.

Напомним, что в конце января спортсменка лично приняла участие в тренировочном процессе.

Медведева отметила, что нагрузки у игроков «бело-голубых» в три раза больше, чем в прошлом году.

«У них же тренер сменился. И у он сейчас их нагружает сильно. Но, по крайней мере, есть результат», - добавила она в разговоре со Sport24.

Напомним, что по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице.