Орлов высказал мнение о переходе Сутормина в «Сочи»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в «Сочи».

«Пожелаем ему успеха, он всё-таки принёс пользу «Зениту», становился чемпионом страны. Нельзя сказать, что он просто просиживал на лавке. Он выходил, забивал и делал голевые передачи», - рассказал Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

В первой половине нынешнего сезона Сутормин принял участие в 12 поединках, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место, а «Сочи» - последнее.