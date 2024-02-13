«Локомотив» сообщил о возвращении Дзюбы

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба присоединился к «железнодорожникам» на третьем тренировочном сборе. Об этом сообщается в телеграм-канале российского клуба.

Напомним, что 35-летний нападающий защищает цвета «Локомотива» с февраля 2023 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до лета.

В нынешнем сезоне Артём провел 20 поединков во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После 18 туров чемпионата России «железнодорожники» занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера - «Краснодара» - на семь пунктов.