Орлов высказался о возможном переходе Джикии в «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе защитника московского «Спартака» Георгия Джикии в стан питерского «Зенита».

«Джикия в «Зените»? Да перестаньте! Джикия – это вообще отрезанный ломоть», - заявил Орлов в видео на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что ранее агент 30-летнего футболиста заявил, что его клиент, скорее всего, покинет «Спартак» летом на правах свободного агента, если Гильермо Абаскаль сохранит свой пост.

В текущем сезоне Джикия принял участие лишь в девяти играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.