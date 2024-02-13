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Президент «Урала» Иванов: «Не вправе осуждать «Зенит», но мне ближе путь, по которому идёт «Краснодар»

13 Февраля 2024 • 09:58 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Президент «Урала» Григорий Иванов сравнил между собой трансферную политику «Зенита» и «Краснодара».

Напомним, что сейчас в составе действующего чемпиона страны «Зенита» выступают сразу 10 бразильских футболистов.

«Понимаете, у каждого клуба своя философия, своя стратегия. Не вправе кого-то осуждать. «Зенит» сделал свой выбор. Мне, правда, ближе путь развития, по которому идёт «Краснодар» Галицкого. Но это, что называется, дело вкуса», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. До конца сезона командам осталось провести по 12 матчей.

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