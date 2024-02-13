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Гладилин – о защите «Спартака»: «Она должна работать, как швейцарские часы» эксклюзив

13 Февраля 2024 • 19:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Кайрат
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Через 22 ч. 35 мин.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал проблемную зону команды.

«Центр обороны страдает, это на самом деле так. Когда в игре с «Ростовом» Максименко допустил ошибку, то я скажу так. На поле должно быть взаимопонимание всех звеньев обороны. Не только вратарь один виноват, с ним два центральных защитника вместе играют, они должны работать слаженно, вместе, как швейцарские часы. Пока в обороне проблемы есть, но всё валить на вратарей неправильно», — сказал Гладилин.

«Спартак» в зимнюю паузу выступает в товарищеском турнире Зимний кубок РПЛ. Команда уже сыграла две встречи, сначала крупно проиграла «Ростову» со счётом 0:3, но в следующем матче «красно-белые» разгромили «Шабаб Аль-Ахли» (5:0). 14 февраля команда под руководством Гильермо Абаскаля сыграет последний матч на турнире, против «Кайрата». За матчем следить можно здесь.


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