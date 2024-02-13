Президент «Урала» Иванов: «Мы ищем нападающего»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что в настоящий момент екатеринбургский клуб занят поисками нового нападающего.

Однако, как отметил Иванов, «Урал» заинтересуется только тем футболистом, который по уровню игры превосходит нынешних нападающих команды.

«Мы ищем нападающего. Одного приобрели, но, если удастся подписать ещё одного, тогда, наверное, будем удовлетворены положением дел. Если найдём футболиста, который сильнее наших, предпримем попытку», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Урал» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. Первым соперником екатеринбуржцев в весенней части сезона станет грозненский «Ахмат».