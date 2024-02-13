Президент «Урала» Иванов: «Юшину нужно было сменить обстановку, чтобы встряхнуться»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о уходе из клуба нападающего Александра Юшина, ставшего игроком московской «Родины».

По словам Иванова, Юшин сам принял решение о переходе в другую команду.

«В футболе бывают как взлёты, так и падения. Саша — очень хороший человек. Видимо, сейчас ему нужно было уже сменить обстановку, чтобы немного встряхнуться. Мы ему благодарны за то время, что он провёл у нас. У него оставалось полгода контракта. Мы пошли ему навстречу», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 28-летний Юшин провёл 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.