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В «Урале» объяснили, почему Помазун не перейдёт в «Спартак»

13 Февраля 2024 • 08:18 Комментировать

Глава екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался насчет будущего вратаря команды Ильи Помазуна. Интерес к голкиперу проявляет московский «Спартак».

«В соглашении с ЦСКА прописано, что «армейцы» могут его отозвать в том случае, если предупредят нас за 15 дней до закрытия трансферного окна. Поэтому Илья отыграет в «Урале» до конца сезона», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что трансферное окно в России закрывается 22 февраля.

Помазун играет за «Урал» на правах аренды. В нынешнем сезоне вратарь провел 18 матчей в РПЛ, в которых пропустил 28 мячей.

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Спартак Москва Урал Григорий Иванов Илья Помазун ещё теги
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