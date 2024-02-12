Адиев: «Зенит» в Казахстане был бы чемпионом ближайшие десять лет»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением об уровне игры российского «Зенита».

«Был бы «Зенит» в Казахстане чемпионом в ближайшие десять лет? Да, был бы чемпионом, наверное. «Зенит» - грозная сила в России, уровень футболистов и тренерского штаба на высоком уровне», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

После 18 туров в чемпионате России первую строчку занимает «Краснодар», имеющий в своём активе 38 очков. На втором месте располагается петербургский «Зенит», заработавший 36 баллов. Тройку лучших замыкает московское «Динамо», набравшее 32 очка.