Чорлука рассказал, почему однажды проехал 260 километров на велосипеде

Летом 2023 года бывший капитан столичного «Локомотива», а также экс-защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука установил личное достижение – он проехал за 11 часов через половину Хорватии, его маршрут пролегал от столицы, Загреба до побережья Адриатического моря, что омывает берега этой балканской страны.

«Я просто люблю кататься на велосипеде! Устал от машины, в ней постоянно кричат маленькие дети, а на велосипеде спокойно», - смеясь делится Ведран для телеканала «Матч ТВ».

Чорлука пояснил, что за примерно 11 часов он проехал 257 километров. И добавил, что всегда старается ездить на велосипеде.

«Но обратно жена не пустила так. Пришлось ехать с ней», - добавил Чорлука.

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