Булыкин уверен, что Дзюба и в 37 лет будет приносить пользу

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы нападающего Артёма Дзюбы продлить контракт с «железнодорожниками».

Действующее соглашение форварда с московским клубом рассчитано до июня 2024 года с возможностью продления на ещё один сезон.

«Думаю, что‑то да предложат, потому что он хорош как организатор, как мотиватор. И ещё до сих пор показывает вполне неплохую игру. Он выигрывает борьбу, много мячей скидывает и создаёт остроту. В этом он всегда будет хорош, даже в 37», - цитирует экс-игрока издание Metaratings.ru.

Отметим, что в текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 20 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

«Красно-зелёные» после 18 туров чемпионата России располагаются на четвёртой позиции, имея в своём активе 31 очко.