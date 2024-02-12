Наумов рассказал, чего ранее не хватало Алексею Миранчуку в «Аталанте»

Последние месяцы для российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука складываются крайне удачно. Миранчук был признан лучшим игроком бергамасков в прошедшем январе, также он оформляет голевые действия в последних играх за свой клуб с завидной регулярностью.

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал, чего ранее в Италии не хватало Миранчуку для успешной игры. Напомним, что в первой части сезона Алексей практически не играл.

«Чего ему не хватало, так это уверенности в силах. Он стал брать игру на себя и обострять не боится. Всё это позитивно сказывается на его игре. У него и так мастерства хватало, а уверенности не было», - рассуждает Наумов для портала «РБ Спорт».

В этом сезоне в совокупности у Алексея за «Аталанту» 10 голевых действий – три гола и семь ассистов во всех турнирах.