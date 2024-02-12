Самедов: «Зенит» сожрёт «Краснодар»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился своим мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

Самедов выразил уверенность, что «Зенит» обойдёт «Краснодар» по итогам сезона и займёт первое место.

- Я думаю, что «Зенит» их сожрет. Мне нравится у них Кордоба, классный нападающий, но, думаю, на дистанции «Зенит» их схавает, - сказал Самедов на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Краснодар» ушёл на зимнюю паузу, находясь на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Отрыв «быков» от петербургского «Зенита» составляет два очка.

«Краснодар» в первом матче после возобновления сезона на своем поле сыграет с казанским «Рубином». Матч пройдет 2 марта. «Зенит» же примет московский «Спартак». Игра пройдет в тот же день на «Газпром Арене».