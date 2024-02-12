Олич не знает, где будет работать после Евро-2024

Ивица Олич, знаменитый в прошлом хорватский форвард, а ныне тренер сборной Хорватии заявил, что пока не определился со своим будущим. Ивица пояснил, что в сборной он до окончания чемпионата Европы 2024 года, а вот что будет потом – загадка и для самого Олича.

«До Евро стопроцентно в сборной. Что будет потом – посмотрим. Если поступит предложение от клуба с хорошими возможностями – рассмотрю, будет интерес об сборных – тоже», - делится Олич для портала Metaratings.

Напомним, что Олич трудился ассистентом главного тренера сборной Хорватии с 2017 по 2021 годы, потом несколько месяцев тренировал московский ЦСКА и снова вернулся в тренерский штаб «шашечных» под опеку к Златко Даличу.

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