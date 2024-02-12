Гурцкая: «Не уверен, что Джикия спокойно найдёт клуб»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о будущем защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Не уверен, что Джикия спокойно найдёт клуб. Он не закончит карьеру, но, когда ты уходишь из «Спартака», финансы, большая команда, а ещё, условно, тебе нужно будет уезжать из Москвы… Это сложный момент», - заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Действующее соглашение Джикии с московской командой рассчитано до лета 2024 года с опцией продления для клуба на ещё один сезон. Георгий перебрался в «Спартак» из пермского «Амкара» в 2017 году за компенсацию в размере 2,35 миллиона евро.

В текущем сезоне Георгий провёл за «Спартак» девять матчей, но не отметился результативными действиями. По оценке известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.