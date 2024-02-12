Кузнецов: «Уровень Кругового, несомненно, упадёт»

Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал резонансную историю, в которую попал защитник Данил Круговой. Напомним, футболист отправился в Турцию на сбор с дублем «Зенита», куда его сослали из-за перехода в ЦСКА – состоится трансфер грядущим летом.

«Его уровень, несомненно, сильно упадёт. Улучшаешься лишь тогда, когда тренируешься и играешь с сильными игроками. Это навредит как самому Круговому, так и ЦСКА. Логично, что так «Зенит» решил насолить ЦСКА за подписание контракта с их футболистом», - таково предположение Кузнецова для портала «РБ Спорт».

Круговой, напомним, перейдёт в стан «армейцев» грядущим летом – продлевать контракт с питерцами он не стал.

«Зенит» не отпустит Кругового в аренду