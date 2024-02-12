Агент игрока «Сан-Паулу» исключил трансфер игрока в Россию

Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор не перейдёт в российский клуб. Об этом сообщил агент 23-летнего футболиста Десио Берман.

- Трансфер Родриго в Россию маловероятен. Он останется в «Сан-Паулу», - приводит слова Бермана «РБ Спорт».

Ранее появлялась информация об интересе к Нестору со стороны петербургского «Зенита».

В прошлом сезоне на счету игрока 42 матча, в которых он забил два гола и сделал шесть результативных передач. Его соглашение с бразильским клубом истекает зимой 2028 года. Трансферная стоимость Нестора оценивается в 9 миллионов евро.