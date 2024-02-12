Пономарёв поддержал идею введения синих карточек

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном введении синих карточек в футболе.

- Введение синих карточек с удалением на 10 минут было бы очень правильным решением. Бывают такие поганые мелкие нарушения, когда срывают атаку, хватая за футболку и трусы. На это противно смотреть. На удаление это вроде не тянет, но все же это больше, чем желтая карточка, - приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что в скором времени в футболе могут появиться синие карточки, которые будут показаны футболистам за преднамеренные нарушения или споры с арбитрами. Отмечалось, что тестирование нововведения изначально будет проводиться в низших лигах.

Некоторые тренеры неоднозначно восприняли новость о синих карточках. В частности, наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что это уничтожит игру. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал делиться мнением о синих карточках, попросив дождаться окончательного решения от ФИФА.