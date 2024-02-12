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Смородская: «Газон на стадионе «Локомотива» один из лучших в России, там всё полито моей кровью»

12 Февраля 2024 • 21:48 Комментировать

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему не ходит на матчи московского клуба. Функционер покинула «железнодорожников» в 2016 году.

«На стадионе «Локомотива» я себя вообще не представляю, потому что в свое время было потрачено очень много моих сил. Думаю, что наш газон до сих пор один из лучших в России. Там всё полито моей кровью», - приводит слова бывшего руководителя клуба издание Sport24.

Добавим, что после 18 туров в чемпионате России «Локомотив» располагается на четвёртой позиции, имея в своём активе 31 очко. После возобновления турнира москвичи сыграют в гостях с «Динамо». Встреча состоится 3 марта.


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