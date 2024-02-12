«Спартак» не отпускает своего полузащитника в «Торпедо»

Московский «Спартак» не желает отпускать своего молодого игрока Даниила Зорина в столичное «Торпедо», клуб Мелбет-Первой лиги. Об этом сообщает Сергей Ильёв по своим информационным каналам.

«Прямо сейчас «Спартак» не отпускает Зорина, однако существует вероятность, что ситуация решится на флажке трансферной кампании», - поясняет Ильёв.

Ранее президент «автозаводцев» Александр Волнушкин заявил, что если «Торпедо» и подпишет Даниила, то только в рамках аренды исключительно с правом выкупа.

Зорину 19 лет, основная позиция воспитанника академии «красно-белых» - атакующий полузащитник. Второе полугодие 2023 года Зорин провёл в Беларуси, где выступал в аренде за «Динамо» из Минска.