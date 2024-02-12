Александр Кержаков сомневается, что «Краснодар» победит в чемпионате России

Александр Кержаков, известный российский тренер и бывший футболист, высказался о конкуренции в РПЛ.

«У «Краснодара» всё стабильно: атмосфера внутри команды, в руководстве. Они набрались опыта и поняли, что нужно для того, чтобы добиваться серьёзного результата. Сомневаюсь, что они выиграют чемпионат в этом году. На мой взгляд, «Зенит» всё равно сильнее», - приводит слова специалиста «СЭ».

Стоит напомнить, что после 18 туров в чемпионате России первую строчку занимает «Краснодар», имеющий в своём активе 38 очков. На втором месте располагается петербургский «Зенит», заработавший 36 баллов. Тройку лучших замыкает московское «Динамо», набравшее 32 очка.