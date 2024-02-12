Мор посоветовал «Сочи» присмотреться к Глушакову

Эдуард Мор, бывший футболист московских «Торпедо» и «Спартака» порассуждал о будущем Дениса Глушакова, который эту зиму проводит с «Ростовом» на сборах.

«У Дениса от природы здоровье сумасшедшее. Мастерство тоже есть, он должен быть востребован. Рекомендую «Сочи» внимание на него обратить», - говорит Мор телеканалу «Матч Премьер».

Ранее сообщалось о том, что Глушаков подпишет контракт с дончанами, однако информация спустя некоторое время оказалось неверной.

«Думал, подпишут. Был бы не нужен – не брали бы на второй сбор», - добавляет Мор.

Отметим, что этой зимой сочинцев уже покинул один ветеран российского футбола – и имя ему Кристиан Нобоа. 38-летний хавбек, которому в апреле стукнет 39 лет, отправился доигрывать на родину в Эквадор.