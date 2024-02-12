«Ахмат» принял решение по Конате

​Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате останется в клубе. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

– «Ахмат» решил оставить его вне зависимости от предложений, - приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Селюк отметил, что по 26-летнему форварду были предложения от зарубежных клубов.

В нынешнем сезоне на счету Конате семь забитых мячей в 22 матчах за «Ахмат». Его соглашение с клубом из Грозного истекает летом текущего года.

«Ахмат» в текущем сезоне занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В первом матче после зимней паузы грозненцы дома сыграют против «Урала». Матч пройдет 2 марта.