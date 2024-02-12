Бразильский полузащитник Ду Кейрос покинул расположение «Зенита». 24-летний футболист отравился в аренду в «Гремио». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

По данным источника, Ду Кейрос проведет в «Гремио» весь 2024 год. Отмечается, что у бразильского клуба будет право на выкуп полузащитника после окончания арендного соглашения.

Напомним, Ду Кейрос перешел в «Зенит» прошлым летом из «Коринтианса». В составе санкт-петербургской команды хавбек провел 16 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Контракт Ду Кейроса с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.