Агент Сутормина высказался о переходе игрока в «Сочи»

​Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев прокомментировал переход игрока «Сочи».

Клюев отметил, что Сутормин хочет получать больше игрового времени.

- Алексей хочет чаще выходить на поле, помочь «Сочи» решить турнирные задачи и вернуться в сборную России. К тому же главный тренер команды Морено был лично заинтересован в приглашении футболиста, - приводит слова Клюева РИА Новости.

Напомним, 30-летний футболист перешел в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. В нынешнем сезоне на его счету два забитых гола в 12 матчах за «Зенит». Его соглашение с петербургским клубом действует до лета следующего года.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.