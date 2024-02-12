Главный тренер «Динамо» Личка выразил недовольство слишком большой паузой в РПЛ

Марцел Личка, главный тренер московского «Динамо», считает, что чемпионат России не должен приостанавливаться на такой долгий срок.

«Команда уже хорошо подготовлена. К сожалению, пауза в чемпионате очень длинная. Можно сказать, что мы уже на этой неделе могли бы сыграть официальный матч», - цитирует чешского специалиста официальный сайт клуба.

Отметим, что «Динамо» после 18 туров в РПЛ располагается на третьей позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 32 очка.

После возобновления турнира «бело-голубые» проведут матч с ЦСКА. Встреча состоится 2 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».