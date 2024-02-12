Смородская: «У Бузовой и Тарасова была настоящая любовь»

Ольга Смородская, бывший президент московского «Локомотива» вспомнила один из самых знаменитых «футбольных» браков России прошлого десятилетия – это союз Ольги Бузовой, звезды телепроекта «Дом-2» и певицы и Дмитрия Тарасова, в прошлом хавбека «Локо».

«Когда футболист рано женится - по любви. Но если женится в более зрелом возрасте, девушки просто видят в нем богатого жениха. Но у многих игроков был счастливый брак. Я очень жалела, когда Тарасов расстался с Бузовой — там была настоящая любовь», - цитирует Смородскую портал Sport24.

Смородская вспоминает, как часто видела пару Бузовой и Тарасова на различного рода тусовках и мероприятиях.

«Очень красивая пара была, а Оля трудолюбивый человек – уже тогда много трудилась», - добавляет Смородская.

В браке Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов прожили четыре года – с 2012 по 2016 годы.

Ранее Смородская рассказала, почему её не зовут в футбольные клубы.