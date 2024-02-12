Близится возобновление чемпионата России, многие команды в ближайшем будущем приступают к третьей стадии подготовительных сборов. То же самое касается и нижегородского «Пари НН», который проведёт финальный, третий сбор с 12 по 23 февраля.

Соперниками «горожан» в рамках этого сбора будут екатеринбургский «Урал» (14 февраля), дубль столичной «Родины» (17 февраля), «Аркадаг» из Туркменистана (18 февраля), а также прямой конкурент по турнирной таблице, с которым в этом сезоне нижегородцы уже не встретятся – «Ростов» (21 февраля).

Дружина Сергея Юрана, напомним, идёт на девятом месте в рамках турнирной таблицы РПЛ, команда обзавелась 24 набранными очками.