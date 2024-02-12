Кураньи признался в любви к столице России

Бывший динамовец, а также экс-форвард сборной Германии Кевин Кураньи рассказал о любви к Москве, в которую он иногда возвращается вновь.

«Всегда приятно посещать Москву. Люблю этот город, здесь хорошо! Каждый раз встречаюсь здесь с друзьями», - говорит Кураньи для Metaratings, упоминая, в том числе Фёдора Смолова. Правда, сейчас Фёдор, как и все «бело-голубые», в Турции на сборах, что немного огорчает Кевина.

Напомним, что Кураньи провёл в «Динамо» более пяти лет своей игровой карьеры. Перебрался в Москву он летом 2010 года свободным агентом из «Шальке», а покинул летом 2015 года, отправившись «доиграть» год карьеры в «Хоффенхайм».

Кураньи: «Стараюсь смотреть матчи и обзоры РПЛ»