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Кураньи признался в любви к столице России

12 Февраля 2024 • 20:39 Комментировать

Бывший динамовец, а также экс-форвард сборной Германии Кевин Кураньи рассказал о любви к Москве, в которую он иногда возвращается вновь.

«Всегда приятно посещать Москву. Люблю этот город, здесь хорошо! Каждый раз встречаюсь здесь с друзьями», - говорит Кураньи для Metaratings, упоминая, в том числе Фёдора Смолова. Правда, сейчас Фёдор, как и все «бело-голубые», в Турции на сборах, что немного огорчает Кевина.

Напомним, что Кураньи провёл в «Динамо» более пяти лет своей игровой карьеры. Перебрался в Москву он летом 2010 года свободным агентом из «Шальке», а покинул летом 2015 года, отправившись «доиграть» год карьеры в «Хоффенхайм».

Кураньи: «Стараюсь смотреть матчи и обзоры РПЛ»

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кевин Кураньи
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