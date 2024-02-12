Самедов отреагировал на сложившуюся ситуацию с Джикией в «Спартаке»

Александр Самедов, экс-полузащитник «Спартака», поделился мнением о защитнике «красно-белых» Георгии Джикии.

Ранее футболист потерял место в основном составе.

«Георгий - боевая единица. Для меня на бумаге Джикия - человек, который должен и может помогать этой команде. Бабич - неплохой центральный защитник, но он вас убедил как опция надёжности и в качестве безальтернативного выбора? Пусть они конкурируют между собой», - сказал бывший хавбек на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Добавим, что действующее соглашение Джикии с московской командой рассчитано до лета 2024 года с опцией продления для клуба на ещё один сезон.

Георгий перебрался в «Спартак» из пермского «Амкара» в 2017 году за компенсацию в размере 2,35 миллиона евро.