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Деменко: Джикия не будет играть, и дело не в Бабиче

12 Февраля 2024 • 20:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Кайрат
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14.02 19:30

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался о ситуации капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии, который потерял место в основном составе.

«У Джикии не будет шансов играть в основе во второй части сезона. Дело даже не в Бабиче. Это все из-за взаимоотношений Георгия и Абаскаля», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если бы Абаскаль хотел, он бы ставил Джикию вместе с Бабичем, несмотря на то, что они оба левоногие.  

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний Джикия появился на поле в шести матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Максим Деменко Георгий Джикия Срджан Бабич Гильермо Абаскаль ещё теги

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