Деменко: Джикия не будет играть, и дело не в Бабиче

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался о ситуации капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии, который потерял место в основном составе.

«У Джикии не будет шансов играть в основе во второй части сезона. Дело даже не в Бабиче. Это все из-за взаимоотношений Георгия и Абаскаля», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если бы Абаскаль хотел, он бы ставил Джикию вместе с Бабичем, несмотря на то, что они оба левоногие.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний Джикия появился на поле в шести матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков.