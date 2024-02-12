Бывший игрок ЦСКА призвал российских футболистов уезжать в Европу

Дмитрий Кузнецов, экс-игрок московского ЦСКА, порассуждал на тему того, есть ли в РПЛ футболисты, которые достойны выступать в европейских чемпионатах.

«Можно назвать Чалова, Дивеева - они достойны Европы. Через год или два Файзуллаев точно будет играть в топ-чемпионате. Каждый футболист должен ставить себе цель. Разве нужно всю жизнь играть в России, в комфортных условиях?!» - цитирует Кузнецова издание Sport24.

К слову, сейчас российские клубы отстранены от международных соревнований. В итоге командам приходится участвовать только во внутренних турнирах, не имея права выступать в еврокубках.