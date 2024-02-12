​Смородская рассказала, как Сёмин настроил против неё фанатов «Локомотива» из-за Милевского

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», вспомнила о конфликте с Юрием Сёминым. По словам Смородской, тренер хотел видеть в команде Артёма Милевского, но президент киевского «Динамо» Игорь Суркис требовал за форварда 12 миллионов евро, а таких денег в бюджете клуба не было. Снизить ценник украинца Смородской не удалось, к тому же она узнала, что Милевский употребляет алкоголь и имеет проблемы с дисциплиной.

Смородская сказала, что неподписание Милевского не понравилось Сёмину, и тренер обратился к фанатам.

«Тогдашнее моё решение не устроило Юрия Палыча, и он обратился к своим болельщикам, которые уже были злы на меня. Тогда на стадионе начали появляться баннеры: «Даешь Милевского! Смородскую вон из клуба!» - цитирует Смородскую Sport24.