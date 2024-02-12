Уткин: «Спартак» похож на кипящую кастрюлю

Журналист Василий Уткин высказался о последних событиях в московском «Спартаке».

«Спартак» очень похож на кипящую кастрюлю с плотно закрытой крышкой. И никто не собирается её приоткрыть, чтобы пар постепенно выходил. А не вот такими вот струями, - заявил Уткин на своем YouTube-канале.

Напомним, контракт Джикии со «Спартаком», который истекает летом, по-прежнему не продлен. Агент игрока ранее сообщил, что футболист уйдет из клуба, если Гильермо Абаскаль останется главным тренером команды. Сам Джикия заявил, что конфликта с тренером у него нет и он настроен усердно работать и доказывать всё на поле.